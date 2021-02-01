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Камеры зафиксировали избиение журналиста Голунова полицейскими

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали нанесение травм полицейскими журналисту Ивану Голунову. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает РЕН ТВ.

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Прокурор в суде зачитал протокол с осмотра помещения отдела наркоконтроля ОВД по Западному автономному округу Москвы. На кадрах ролика демонстрировалось передвижение Голунова и правоохранителей. На камерах наблюдения было показано, как полицейские избивают журналиста, находившегося возле одного из кабинетов.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, сам он свою вину отрицал.

Через несколько дней после его задержания глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении пятерых полицейских, которые вели дело.

Генерал полиции Юрий Девяткин, занимавший тогда должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД, был уволен. Также были уволены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

Впоследствии один из бывших правоохранителей — Максим Уметбаев — частично признал вину в применении к задержанному силы, а его экс-коллега Денис Коновалов — в том, что подбросил журналисту наркотики. В январе все были арестованы и отправлены в СИЗО, кроме Коновалова — его перевели под домашний арест. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России.

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