Прямой эфир

Пятерых экс-сотрудников полиции задержали по делу Голунова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы задержаны по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова и доставлены в Следственный комитет. Об этом в среду, 29 января, заявили в ведомстве.

«Сейчас их допрашивают», — говорится в сообщении.

Рамки в законе: на что повлияет дело Ивана Голунова
Освобождение журналиста может привести к изменению законодательства и смягчению «наркотических» статей

Информированный источник ТАСС при этом заявил, что по делу задержаны бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Андрей Щиров, а также бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

Ранее, 14 января, Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий. За день до этого сообщалось, что возбуждено соответствующее уголовное дело.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело о задержании Голунова возбуждено по статье о превышении полномочий
В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020