Пятерых экс-сотрудников полиции задержали по делу Голунова

Пять экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы задержаны по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова и доставлены в Следственный комитет. Об этом в среду, 29 января, заявили в ведомстве.

«Сейчас их допрашивают», — говорится в сообщении.

Информированный источник ТАСС при этом заявил, что по делу задержаны бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Андрей Щиров, а также бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

Ранее, 14 января, Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий. За день до этого сообщалось, что возбуждено соответствующее уголовное дело.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.