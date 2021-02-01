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Средняя цена нефти Urals в январе 2021 года составила $54,41 за баррель

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Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2021 года сложилась в размере $54,41 за баррель. Об этом сообщает в понедельник, 1 февраля, пресс-служба Минфина России.

Нелегкая добыча: на рынке может оказаться более 2 млн баррелей лишней нефти
По расчетам аналитиков, таково вероятное последствие нарушений сделки ОПЕК+

Вместе с тем в январе 2020 года цена была $61,67 за баррель.

Вице-премьер России Александр Новак 15 января отметил, что добыча нефти в России в 2021 году может превысить уровень минувшего года.

В начале января 2021 года стало известно, что средняя цена нефти марки Urals в 2020 году снизилась более чем на треть по сравнению с показателями 2019 года. Кроме того, средняя цена баррели нефти Urals в декабре 2020 года составила $49,37, что в 1,3 раза ниже, чем в декабре 2019-го.

В конце декабря Новак заявил, что диапазон цены нефти от $45 до $55 за баррель является оптимальным для текущей рыночной ситуации.

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