Средняя цена нефти Urals в январе 2021 года составила $54,41 за баррель
Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2021 года сложилась в размере $54,41 за баррель. Об этом сообщает в понедельник, 1 февраля, пресс-служба Минфина России.
Вместе с тем в январе 2020 года цена была $61,67 за баррель.
Вице-премьер России Александр Новак 15 января отметил, что добыча нефти в России в 2021 году может превысить уровень минувшего года.
В начале января 2021 года стало известно, что средняя цена нефти марки Urals в 2020 году снизилась более чем на треть по сравнению с показателями 2019 года. Кроме того, средняя цена баррели нефти Urals в декабре 2020 года составила $49,37, что в 1,3 раза ниже, чем в декабре 2019-го.
В конце декабря Новак заявил, что диапазон цены нефти от $45 до $55 за баррель является оптимальным для текущей рыночной ситуации.