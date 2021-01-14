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Новак спрогнозировал увеличение добычи нефти в России в 2021 году

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Добыча нефти в России в 2021 году может превысить уровень минувшего года, заявил в четверг, 14 января, вице-премьер Александр Новак в ходе Гайдаровского форума.

Нелегкая добыча: на рынке может оказаться более 2 млн баррелей лишней нефти
По расчетам аналитиков, таково вероятное последствие нарушений сделки ОПЕК+

«Точные цифры мы сейчас не можем говорить, потому что в течение года будут еще приниматься решения относительно восстановления, и так далее. Диапазон примерно может быть чуть выше, чем уровень прошлого года», — отметил он.

5 января Александр Новак заявил, что Россия надеется на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле, чтобы страна смогла продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

При этом вице-премьер обратил внимание на то, что проходящая во многих странах вакцинация от коронавируса дает надежды на восстановление нефтедобычи, однако этот процесс должен происходить по мере роста спроса.

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