Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Землетрясение произошло около самой глубокой точки Байкала
Мир
Власти Южной Кореи опровергли слухи о планах строительства АЭС в КНДР
Мир
Австралия призывает военных Мьянмы освободить руководителей страны
Мир
Четвертый блочно-модульный городок для миротворцев возвели в Карабахе
Культура
Ведущие американские стриминговые сервисы скрыли фильмы о биржевой торговле
Мир
Два новых адвоката возглавят команду защиты Трампа в процессе по импичменту
Экономика
С 1 февраля социальные пособия в России вырастут на 4,9%
Общество
Врач предостерег от использования чистого кислорода после COVID-19
Спорт
Месси подаст в суд на «Барселону» из-за утечки данных о его зарплате

Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

По его словам, у России есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу Рунета. Замглавы Совбеза отметил, что для это всё готово как технологически, так и на законодательном уровне, но подчеркнул, что «это непросто и этого бы очень не хотелось».

Бой код: политика американских IT-гигантов может усилить суверенитет Рунета
Из-за блокировки Трампа в интернете в России вероятно ускорение развития отечественного ПО

Медведев назвал обособление российского сегмента интернета всего лишь запасным планом.

«План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — цитирует его ТАСС.

Политик напомнил, что Россию постоянно пугают отключением от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Медведев напомнил, что закон о российском сегменте интернета был принят для того, чтобы российским сегментом можно было управлять автономно, «поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций». Поэтому, если потребуется, закон вступит в силу, заверил он.

Тем не менее замглавы Совбеза призвал быть реалистами и понимать, что, если Рунет обособится, это создаст большие проблемы, ведь, чтобы его переналадить, потребуется определенное время.

В настоящее время он не видит признаков крайнего развития ситуации.

«По понятным причинам это же обоюдоострое оружие. Во-первых, это может повлечь определенные действия и с нашей стороны. Во-вторых, наши друзья — и истинные друзья, и друзья в кавычках, — они все-таки активно используют интернет, в том числе для того, чтобы доносить собственную позицию», — пояснил он.

Медведев упомянул и опыт КНР, где мировые соцсети заменены китайскими, у которых также огромное количество пользователей.

В сентябре 2019 года Роскомнадзор проводил пилотный проект по тестированию оборудования для обеспечения устойчивой работы Рунета в случае внешней угрозы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021