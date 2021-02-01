Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети

Отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

По его словам, у России есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу Рунета. Замглавы Совбеза отметил, что для это всё готово как технологически, так и на законодательном уровне, но подчеркнул, что «это непросто и этого бы очень не хотелось».

Медведев назвал обособление российского сегмента интернета всего лишь запасным планом.

«План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — цитирует его ТАСС.

Политик напомнил, что Россию постоянно пугают отключением от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Медведев напомнил, что закон о российском сегменте интернета был принят для того, чтобы российским сегментом можно было управлять автономно, «поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций». Поэтому, если потребуется, закон вступит в силу, заверил он.

Тем не менее замглавы Совбеза призвал быть реалистами и понимать, что, если Рунет обособится, это создаст большие проблемы, ведь, чтобы его переналадить, потребуется определенное время.

В настоящее время он не видит признаков крайнего развития ситуации.

«По понятным причинам это же обоюдоострое оружие. Во-первых, это может повлечь определенные действия и с нашей стороны. Во-вторых, наши друзья — и истинные друзья, и друзья в кавычках, — они все-таки активно используют интернет, в том числе для того, чтобы доносить собственную позицию», — пояснил он.

Медведев упомянул и опыт КНР, где мировые соцсети заменены китайскими, у которых также огромное количество пользователей.

В сентябре 2019 года Роскомнадзор проводил пилотный проект по тестированию оборудования для обеспечения устойчивой работы Рунета в случае внешней угрозы.