Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

Чаще всего в России у мужчин диагностируют виды рака, связанные с трахеей и бронхами, а у женщин — рак молочной железы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в воскресенье, 31 января.

По его словам, у мужчин часто встречаются и другие виды рака — кожи, желудка и ободочной кишки, предстательной железы. Женщины часто сталкиваются с раком тела матки.

Также Каприн отметил, что для успешного лечения онкологических заболеваний важно выявить их на ранней стадии. Особенно это касается людей старшего возраста. Так, после 65 лет риск заболеть раком увеличивается на 7–10% каждые пять лет.

Онколог добавил, что на развитие рака у людей генетическая предрасположенность влияет только в 15–20% случаев. В остальных причина кроется в неправильном образе жизни.

По словам Каприна, для предупреждения рака следует отказаться от злоупотребления алкоголем, табаком и красным мясом. Также основным фактором онкологии врач назвал ожирение, которое влияет на возникновение рака ободочной кишки.

30 января в международном Фонде рака легких рассказали, что необъяснимое изменение голоса — его охриплость или слабость — может указывать на развитие рака легких.

Ранее британские онкологи сообщили, что одним из первых симптомов рака могут быть рубцы на ладонях. Так, около 90% случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями. Отмечается, что это достаточно редкое проявление, которое часто возникает до диагностирования рака.

Также специалисты предупредили, что чрезмерное потоотделение может быть признаком онкологического заболевания.