Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
МИД РФ заявило о поддержке решения кипрской проблемы на основе резолюций ООН
Армия
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Спорт
Бывший футболист «Зенита» Халк перешел в «Атлетико Минейро»
Интернет
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей
Мир
Два американских эсминца приняли участие в учениях в Черном море
Мир
Чехия закрыла свои границы для иностранцев
Мир
В раде заявили о нивелировании властями подвига народа в ВОВ
Мир
Власти ФРГ ограничат въезд в страну из-за новых мутаций коронавируса
Мир
Движение BLM выдвинули на Нобелевскую премию мира

Хриплый голос оказался предвестником смертельного заболевания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необъяснимое изменение голоса — его охриплость или слабость — может указывать на развитие рака легких. Об этом пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких.

По информации ведомства, охриплость голоса может быть вызвана опухолью, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.

Ранее британские онкологи сообщили, что одним из первых симптомов рака могут быть рубцы на ладонях. Так, около 90% случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями. Отмечается, что это достаточно редкое проявление, которое часто возникает до диагностирования рака.

Также специалисты предупредили, что чрезмерное потоотделение может быть признаком онкологического заболевания.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021