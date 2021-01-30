Хриплый голос оказался предвестником смертельного заболевания

Необъяснимое изменение голоса — его охриплость или слабость — может указывать на развитие рака легких. Об этом пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких.

По информации ведомства, охриплость голоса может быть вызвана опухолью, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.

Ранее британские онкологи сообщили, что одним из первых симптомов рака могут быть рубцы на ладонях. Так, около 90% случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями. Отмечается, что это достаточно редкое проявление, которое часто возникает до диагностирования рака.

Также специалисты предупредили, что чрезмерное потоотделение может быть признаком онкологического заболевания.