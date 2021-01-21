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Врачи обнаружили связь между рубцами на ладонях и раком

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Одним из первых симптомов рака могут быть рубцы на ладонях, пишет Express со ссылкой на данные врачей-онкологов.

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Так, около 90% случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями. Отмечается, что это достаточно редкое проявление, которое часто возникает до диагностирования рака.

Наличие рубцов с акантозом черного цвета является сигналом париллярно-пигментной дистрофии кожи. По этому симптому диагноз «рак желудка» ставится в 35% случаев, а «рак легких» — в 11%.

В тех случаях, когда ткань изменяется без пигментации, врачи часто обнаруживают онкологические заболевания легких. Причем рубцы могут служить сигналом о злокачественных образованиях на голове или мочеполовых путях.

В связи с этим врачи рекомендуют не игнорировать изменения кожи рук и ладоней и обращаться к специалистам.

Ранее специалисты предупредили, что чрезмерное потоотделение может быть признаком онкологического заболевания.

Если пот начинает пропитывать одежду целиком и стекать с кончиков пальцев, это свидетельствует о патологии, носящей название гипергидроз. Он может являться симптомом ряда заболеваний, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени.

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