Власти Калининградской области ответили создателям сценария удара НАТО по региону

Описанный американскими экспертами сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области — это фантазия. Об этом в воскресенье, 31 января, заявил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

«Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различных экспертов и институтов. Назвать их больше как фантазиями никак не получается», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее, 30 января, сценарий, содержащий ликвидацию четырех основных целей в регионе, был опубликован на сайте американской организации Center for Naval Analyses. Речь шла об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (в том числе и ракетные комплексы «Искандер»). Кроме того, целью такого удара эксперты назвали нанесение ущерба Балтийскому флоту, ликвидацию находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде.

Российские системы противоракетной обороны предлагается уничтожить из РСЗО WR-40 Langusta, на цели их наведут беспилотники. Для уничтожения «Искандеров» эксперты предложили использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе.

Факторами «победы НАТО» в возможном конфликте при этом были названы «скорость и внезапность». Однако эксперты отметили, что вероятность такого конфликта крайне мала.

В этот же день, комментируя публикацию, ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что сценарий носит признаки «клинического идиотизма». По его словам, подобные сценарии сочиняются десятками в год, а авторы таких «работ» предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим, «видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах».

Он добавил, что, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, «с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой».