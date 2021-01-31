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Полиция разогнала собравшихся у «Матросской тишины» сторонников Навального

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Около следственного изолятора «Матросская тишина» в Москве, где находится блогер Алексей Навальный, полиция начала задержания, подходы к зданию заблокированы. Об этом 31 января с места событий сообщил корреспондент «Известий».

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По его словам, полицейские стоят на прилегающих к СИЗО улицах, выстроившись в цепь. Из громкоговорителей слышны предупреждения о незаконности несанкционированных акций. Протестующие попытались пройти, но полиция начала задержания, в итоге люди разбежались.

К «Матросской тишине» протестующие пошли после того, как их вытеснили из центра Москвы. Полиция направила к СИЗО дополнительные силы, ГАИ перекрыла движение транспорта по улице Матросская Тишина.

Ранее в Москве на площади трех вокзалов участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Некоторые из граждан вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв тем самым движение.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. В российской столице перекрыт центр, закрыто несколько станций метро. Правоохранители патрулируют улицы Москвы в усиленном режиме.

Государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности неразрешенных шествий и митингов.

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