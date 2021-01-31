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Песков заявил о несогласии России с позицией США по Украине

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Москва выражает категорическое несогласие с позицией Вашингтона по Украине, президент РФ Владимир Путин намерен постоянно доводить позицию страны до собеседника. Об этом в воскресенье, 31 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений, и то разногласие, по которому, естественно, российская сторона и президент Владимир Путин будут неустанно и последовательно доводить нашу убежденную позицию до собеседника», — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1», комментируя заявления о якобы имеющей место агрессии против Украины со стороны России.

Тема также обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов России и США, который политики провели во вторник. Кроме того, были затронуты вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие вопросы.

Накануне, 30 января, посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не ослабят санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. По его словам, вопрос о действиях на Украине остался приоритетным для администрации США.

В декабре 2020 года депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет счел постыдной позицию властей США, отказывающихся признавать Крым российским.

Крым вернулся в состав России в 2014 году путем референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Украина, США и ряд западных стран отказались признавать итоги голосования и применили санкции в отношении Москвы

При этом с 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. В сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к скорейшему прекращению боевых действий против сограждан.

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