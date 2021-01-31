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Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России

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На следующей неделе в Центральной России ожидаются морозы до –20 градусов. Об этом в воскресенье, 31 января, заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам. Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус –5… –10, днем –2… –7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы: под утро до –9… –14, после полудня до –4… –9. И это только начало», ― рассказал он агентству.

Метеоролог отметил, что во второй половине недели в Центральную Россию вторгнется студеный воздух с акватории Карского моря, из-за чего в феврале наступят аномальные даже для этого месяца морозы. Так, в четверг минимальная температура в регионе будет порядка –10… –15 градусов, а вот в пятницу и субботу ожидается похолодание до –15…–20 градусов.

«В воскресенье и понедельник ночами холод усилится до 20–25 мороза, днем не выше –13… –18, что почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме», ― сообщил Тишковец.

По словам метеоролога, за неделю общее количество осадков превысит норму на 5–10 мм, а сугробы будут на уровне 32–37 см. При этом специалист подчеркнул, что во второй половине месяца температура повысится и будет соответствовать норме.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна придет в центральные районы России в конце марта. По его словам, в понимании метеорологов весна в центральной части Европейской России, в том числе в Москве, означает переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений, и он приходится на 28 марта.

Накануне руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что из-за ветра, снега и влажности температура –2...–3 градуса, которая будет стоять в столице на выходных, будет ощущаться как гораздо более холодная.

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