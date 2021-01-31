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Николая Сванидзе задержали на несогласованной акции в центре Москвы

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В центре Москвы задержали члена Совета по правам человека журналиста Николая Сванидзе. Об этом 31 января сообщает «РИА Новости».

Задержанного поместили в автозак, где он провел примерно 20 минут. В настоящее время Сванидзе отпустили. По словам журналиста, насилие к нему не применяли, но представились при задержании и «твердо взяли за руки».

Сванидзе не уточнил, был ли составлен протокол по факту его задержания.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. В российской столице перекрыт центр, закрыты несколько станций метро.

Правоохранители патрулируют улицы Москвы в усиленном режиме. По данным пресс-службы столичного департамента региональной безопасности, на акции собрались порядка 300 человек.

Накануне дептранс столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения проинформировал, что в воскресенье в Москве будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

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