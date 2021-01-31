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В Москве в январе выпало 160% месячной нормы осадков

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В Москве в воскресенье выпадет 10% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 см. Об этом 31 января заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Выпадет до 5 мм [снега], это 10% месячной нормы. Благодаря этому сугробы превысят отметку 30 см», ― рассказал он агентству.

Он также сообщил, что всего по итогам января с учетом ожидаемых в воскресенье осадков выпало порядка 160% месячной нормы осадков, а среднемесячная температура превысила норму на 0,6 градуса.

Ранее в этот день Тишковец сообщил, что температура в столице 31 января будет на отметке в –2…–4 градуса, а в Московской области опустится ниже –1…–6 градусов. Кроме того, по словам синоптика, ветер будет западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление опустится ниже нормы.

29 января в столичном метеобюро отметили, что в первом месяце 2021 года в Москве выпало на 40% осадков больше климатической нормы. Специалисты указали, что самым снежным днем месяца в столице стало 14 января, когда высота снежного покрова выросла сразу на 10 см.

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