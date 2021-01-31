Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января

Облачная погода и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 31 января, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Временами пройдет снег. Температура в столице –2...–4 градуса, в Подмосковье –1...–6», — цитирует его «РИА Новости».

По словам синоптика, ветер будет западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление опустится ниже нормы.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда весна придет в центральные районы России.

По его словам, в понимании метеорологов весна в центральной части Европейской России означает переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений. Этот период приходится на 28 марта.