Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что около 500 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в столице. Порядка 300 тыс. человек уже сделали прививку.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в РФ 18 января. До этого прививали граждан из групп риска, в том числе медиков, учителей и соцработников.

Прививку можно сделать вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев эффективность достигла 100%. Также будут делать прививку еще одним российским препаратом — «ЭпиВакКороной».

Накануне стало известно, что в феврале в РФ появится однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Минздрав уже выдал разрешение на клинические исследования препарата центру имени Гамалеи.

28 января на заседании правительства РФ с президентом Владимиром Путиным отмечалось, что в I квартале этого года для вакцинации россиян будет доступно около 17 млн доз вакцины. При этом для кардинального перелома эпидемиологической ситуации в стране необходимо сформировать иммунитет у 60% населения.

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