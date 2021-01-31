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В Японии впервые выявлен очаг заражения новым штаммом коронавируса

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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые обнаружило на территории страны очаг заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщила газета Nikkei в воскресенье, 31 января.

Речь идет о трех инфицированных гражданах в восточной префектуре Сайтама, которые общались на рабочем месте с мужчиной, ранее зараженным так называемым британским штаммом коронавируса.

Всего в Японии зарегистрировано 64 случая заражения новым штаммом. На данный момент все инфицированные находится под наблюдением медиков, пишет ТАСС.

29 января глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что «британский» штамм коронавируса обнаружен в 17 турецких городах.

28 января сообщалось об обнаружении этой мутации в пробах сточных вод австрийской Вены. За день до этого стало известно, что «британский» тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира. По данным Роспотребнадзора серьезного распространения «британского» штамма в России нет.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

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