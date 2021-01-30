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«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Узбекистане

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Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, выявлен в Узбекистане. Об этом в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба минздрава республики со ссылкой на замминистра здравоохранения Баходыра Юсупалиева.

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Мутация вируса обнаружена в анализах 10-летней девочки, которая 23 января вернулась вместе с семьей авиарейсом в Ташкент из ОАЭ. При этом результат экспресс-теста, взятого у ребенка в аэропорту, показал бессимптомный COVID-19, а вот уже повторный тест определил «британскую» мутацию вируса.

«В настоящее время общее состояние пациента удовлетворительное, жалоб не предъявляет, лечится по соответствующим медицинским стандартам», — приводит слова Юсупалиева ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что девочка лечится дома, так как у остальных членов семьи ПЦР-тесты коронавируса оказались отрицательными.

По данным международного статистического бюро Worldometer в Узбекистане на сегодняшний день зафиксировано 78 672 случая коронавируса, скончался 621 человек, выздоровели 77 146 пациентов.

Накануне глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что «британский» штамм коронавируса обнаружен в 17 турецких городах.

28 января сообщалось об обнаружении этой мутации в пробах сточных вод австрийской Вены. За день до этого стало известно, что «британский» тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, «южноафриканский» — в 31. По данным Роспотребнадзора серьезного распространения «британского» штамма в России нет.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

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