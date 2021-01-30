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Появилось видео крушения украинского судна «Арвин» у берегов Турции

Появилось видео крушения украинского судна «Арвин» у берегов Турции

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Опубликовано видео крушения украинского судна «Арвин» возле берегов Турции. Ролик размещен на странице одесского «7 канала» в Facebook.

На кадрах видно, что корабль находился среди бушующих волн и в какой-то момент переломился пополам. Когда передняя часть судна начала подниматься, моряки начали пытаться связаться с диспетчером, но не получили ответа сразу.

Сухогруз «Арвин» затонул у побережья Турции в районе Инкуму 17 января. Судно было построено в 1975 году и до 1992 года ходило под российским флагом. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.

В качестве возможной причины крушения рассматриваются плохие метеоусловия. В состав экипажа входили 12 граждан Украины. Шесть моряков были спасены вскоре после крушения, двое погибли. Известно, что капитаном был гражданин РФ.

День спустя посольство России в Турции подтвердило обнаружение тела гражданина РФ. Родным погибшего выразили соболезнования. СК возбудил уголовное дело.

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