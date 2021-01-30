ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Великобритании и других стран на первом этапе отказаться от планов по массовой вакцинации населения от коронавируса и поделиться препаратами с другими. Об этом в субботу, 30 января, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других», — отметила она в интервью Би-би-си.

По словам Харрис, подобный подход можно назвать правильным с экономической и моральной точки зрения. Представитель ВОЗ подчеркнула, что в последнее время во многих статьях говорится о нецелесообразности вакцинации населения только своей страны, поскольку между государствами существует сильная связь.

Ранее в январе в ООН предупредили, что страны с высокими доходами на душу населения, обеспечившие себя вакцинами от COVID-19, должны уделить внимание их справедливому распределению в рамках международного механизма COVAX. Как подчеркнули в организации, мир может на этой почве столкнуться с расколом.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 18 января заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях сейчас находится под угрозой.

В ноябре 2020 года лидеры стран G20 после саммита сообщили, что готовы взять на себя обязательства о финансировании справедливого распределения тестов на COVID-19, вакцин от коронавируса и медикаментов по всему миру.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 отметил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех и Российская Федерации готова предоставить препарат всем нуждающимся странам.