Диетолог развеял три популярных мифа об употреблении воды

Российский диетолог Алексей Ковальков раскритиковал популярные правила употребления воды. По его словам, нет никакой необходимости выпивать по 2 л воды ежедневно.

Специалист отметил, что человек испытывает жажду и употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса.

Ковальков добавил, что другое распространенное заблуждение состоит в том, что жидкости способны утолить голод.

«Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник. Ни о какой сытости речи не идет», — рассказал Ковальков на своем YouTube-канале.

Третьим мифом, по словам диетолога, является заблуждение о пользе воды перед приемом пищи. Специалист подчеркнул, что вода смывает ферменты, необходимые для пищеварения, и посоветовал пить через пять минут после начала приема пищи.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно рассчитать, сколько воды необходимо пить в день. По словам врача, рекомендуется минимум выпивать 30 мл на килограмм массы тела, а в среднем — 37–40 мл воды на килограмм массы тела.