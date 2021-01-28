Диетолог рассказала о правильном расчете ежедневной нормы потребления воды

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала в четверг, 28 января, как правильно рассчитать, сколько воды необходимо пить в день.

По словам врача, рекомендуется минимум выпивать 30 мл на килограмм массы тела, а в среднем — 37–40 мл воды на килограмм массы тела. «И здесь нужно просто посчитать и понять, сколько в сутки нужно человеку воды. Но в организм жидкость попадает разными способами. Она содержится в обычных продуктах. И от 500 до 800 мл воды человек может получать с пищей», — рассказала диетолог в беседе с телеканалом «Звезда».

Дианова добавила, что в течение дня человек пьет чай или кофе, кисломолочные продукты, ест супы, и таким образом тоже получает жидкость.

Также эксперт отметила, что в результате химических реакций человек сам синтезирует воду — от 200–300 мл. «И поэтому если всё оптимизировать, посмотреть, нет ли избыточного потребления чая и кофе, то на самом деле чистой воды будет достаточно от 500 мл до литра. Всё зависит от массы тела», — сказала гастроэнтеролог. Она пояснила, что чем больше масса тела, тем больше человеку необходимо воды.

Понять, что человек недопивает, можно, сделав клинический анализ крови, в котором могут быть видны признаки сгущения крови.

Диетолог отметила, что основная рекомендация — это заменить сахаросодержащие напитки на чистую воду, благодаря которой улучшается метаболизм.

Дианова предупредила, что при чрезмерном употреблении воды из организма может происходить вымывание полезных элементов.

Ранее 26 января врач-диетолог рассказала, что ряд продуктов, считающихся полезными, может оказать негативное влияние на человеческий организм.