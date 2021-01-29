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Суд в Москве арестовал муниципального депутата Янкаускаса на 10 суток

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Хамовнический суд Москвы назначил административный арест муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Об этом в пятницу, 29 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Суд признал Янкаускаса виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия») и назначил ему административный арест на 10 суток», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, депутат проходит в качестве свидетеля по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в Москве (часть 1 статьи 236 УК РФ).

В российских городах 23 января прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади в Москве собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет России накануне акции возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия.

20 января в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в таких акциях, адресатами распространения стали дети в возрасте 12–14 лет. В интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несогласованные мероприятия.

За различные правонарушения во время незаконной акции в Москве к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд поместил под административный арест 110 участников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

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