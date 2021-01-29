Онкологи сравнили вред от систем нагревания табака, сигарет и вейпов

Системы нагревания табака являются наименее опасным вариантом для курильщиков. Такое мнение высказал в пятницу, 29 января, главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылёв в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, в них содержится меньше смол и других вредных веществ, чем в обычных сигаретах.

«По визуальной оценке и ощущениям, это наименее опасный вариант», — сказал Пылёв.

При этом главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев уверен, что так или иначе вредят здоровью все способы табакокурения.

Он отметил, что пока в мире не проводились масштабные исследования именно электронных сигарет, но уже сейчас известно, что курение вейпов опасно для здоровья из-за содержания глицерина, пишет «Ридус».

При этом сигареты и трубки сводят к минимуму возникновение рака легких, так как дым от них не проникает в легкие. Зато при их курении увеличивается риск развития рака слизистой.

Авдеев считает, что любой вид курения вызывает опухоли, болезни дыхания, обструктивную болезнь легких.

Накануне в России вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.

Кроме того, теперь рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 тыс. до 90 тыс. рублей.

С 1 января в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима.

Согласно новым правилам, за курение на таких объектах может грозить ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») со штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.