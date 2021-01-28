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В России ужесточили правила продажи табака

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В России с 28 января вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.

Так, после вступления в силу поправок в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятых в июле 2020 года, больше нельзя будет купить в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию. Это, в частности, касается табачных стиков для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.

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Ранее ограничения затрагивали табачную продукцию и табачные изделия. Купить их можно было только в магазинах, павильонах, автолавках и других торговых объектах.

Производители подготовились к изменениям в законодательстве. Так, пользователи систем нагревания табака IQOS получили письма о том, что онлайн-покупка стиков для устройств недоступна с 27 января.

«С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотинсодержащей продукции», — рассказал «РИА Новости» вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI, производитель IQOS) в России Сергей Слипченко.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова рассказала, что компания прекращает онлайн-продажи жидкостей для электронных сигарет myblu в соответствии с требованиями закона. Она также допустила сокращение объема продаж на некоторое время, но отметила, что «на примере сигарет подобный опыт ограничений не оказал существенного воздействия на объем потребления продукции в долгосрочной перспективе».

Директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев, в свою очередь, отметил, что с 28 января реклама никотинсодержащей продукции также попадает под запрет.

Кроме того, с сегодняшнего дня рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 тыс. до 90 тыс. рублей, пишет НСН.

С 1 января в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима.

Согласно новым правилам, за курение на таких объектах может грозить ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») со штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.

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