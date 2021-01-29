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Зоозащитники призвали исключить упоминание животных при оскорблении людей

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Зоозащитники из международной организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) призвали людей не использовать названия животных в качестве оскорблений. Соответствующее обращение они написали в Twitter.

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«Обзывать кого-то животным — оскорбление, укрепляющее миф о превосходстве людей над животными и оправдывающее насилие над ними. Отстаивайте справедливость, отвергая расистские высказывания», — говорится в посте от 26 января.

Представители организации также добавили к записи картинку, в которой есть список альтернативных выражений, исключающих упоминания животных в оскорблениях. Кроме того, в последующих постах зоозащитники заявили об угнетении животных, которое усиливается приписыванием им негативных человеческих черт.

«Увековечение идеи, что животные хитрые, грязные или бессердечные, снижает чувствительность общества и делает нормальным насилие по отношению к другим животным», — отмечается в записи.

Зоозащитники также обратили внимание на неточности в употреблениях терминов. В частности, свиньей называют грязного человека, а змеей предателя. Однако на деле свиньи умны и проявляют сочувствие к сородичам, а змеи вступают в семейные отношения.

В январе 2020 года активисты организации PETA предложили заменить сурка Фила, который ежегодно «предсказывает» наступление весны на фестивале День сурка в американском городе Панксатони в штате Пенсильвания, на робота. Защитники животных отметили, что сурки очень осторожные, пугливые животные, и вид шумной толпы и вспышки фотокамер на ежегодном празднике являются для Фила сильным стрессом.

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