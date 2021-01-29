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Названы города с самым грязным воздухом в 2020 году

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Роспотребнадзор ранжировал города — участники федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» по влиянию на здоровье граждан. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе вступительного слова на совещании по вопросам реализации проекта.

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По ее словам, в 2020 году в программы модернизации было инвестировано более 78 млрд рублей. Достигнутый экологический эффект составил более 71 тыс. т: это объем, на который снизились выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, добавила она.

Так, Роспотребнадзор ранжировал города — участники федпроекта по совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков следующим образом: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск и Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск.

«Подчеркну, что для каждого из 12 городов программа действий должна быть индивидуальной. Работа по снижению выбросов ни в коем случае не должна сводиться только к мероприятиям по переводу общественного транспорта на средства, использующие альтернативные виды топлива и энергии. Такие меры по экспертным оценкам дадут ощутимый эффект в рамках федпроекта в объеме не более 3%», — подчеркнула Абрамченко.

Вице-премьер отметила важность активизации работы с крупными загрязнителями, а также необходимость снижения совокупного объема выбросов не менее чем на 20% к 2024 году. Объем внебюджетных инвестиций составит около 500 млрд рублей, сказала она.

4 января был опубликован рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом, в котором Бишкек занял первое место.

В октябре были опубликованы результаты опроса, согласно которым россияне назвали Тюмень и Казань городами с лучшей экологией.

Нормальной экологическую обстановку в своем городе считают почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга (46% и 49% соответственно).

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