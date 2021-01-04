Бишкек возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

Столица Киргизии Бишкек возглавила список городов мира с самым загрязненным воздухом в рейтинге World Air Quality.

По данным сайта на 4 января, концентрация микродисперсных частиц PM2.5 частиц в воздухе Бишкека составила 547 мкг на куб. м.

На втором месте оказался Кабул (там концентрация микродисперсных частиц составила PM2.5 182 мкг на куб. метр), а на третьем месте — Непал (266 мкг на куб. метр).

На сайте приводятся данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым среднесуточный уровень концентрации РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг на куб. м.

В октябре были опубликованы результаты опроса, согласно которым россияне назвали Тюмень и Казань городами с лучшей экологией.

Нормальной экологическую обстановку в своем городе считают почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга (46% и 49% соответственно).