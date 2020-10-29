Россияне назвали города страны с лучшей экологией

Россияне назвали Тюмень и Казань городами с лучшей экологией, следует из исследования онлайн-сервиса Superjob.

В исследовании приняли участие респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители городов-миллионников и городов-полумиллионников.

Специалисты спросили у жителей мегаполисов, как они оценивают экологическую ситуацию в своем городе в целом, а также по таким параметрам, как качество воздуха, воды, чистоты и продуктов питания.

В результате опроса Тюмень и Казань возглавили список мегаполисов с лучшей экологией, а Тольятти и Рязань признаны самыми загрязненными городами.

«Самая свежая вода в Иркутске и Красноярске. Самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, здесь же качественные продукты питания, лучше еда — только в Набережных Челнах и Махачкале. С утилизацией отходов лучше всего справляются в Тюмени и Набережных Челнах», — пишет «РИА Новости» в четверг, 29 октября.

Высоко жители Тюмени оценили деятельность по охране природы. Так, 84% респондентов оценили экологическую обстановку в городе как «хорошую» и «нормальную». Также Тюмень оказалась на первом месте по оценкам качества воздуха (3,7 баллов из 5) и утилизации отходов (3,6 балла).

Нормальной экологическую обстановку в своем городе считают почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга (46% и 49% соответственно).

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом некоторые города-миллионники смогли улучшить общие оценки экологической ситуации. Так, Челябинск получил в два раза больше удовлетворительных отзывов об экологии города, Красноярск — в 1,6 раза, а Омск — в 1,5 раза.

13 октября сообщалось, что в России хотят визуализировать маршруты мусоровозов, чтобы контролировать качество оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Пилотный проект предложено запустить в столице.