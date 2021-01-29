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Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям для защиты интересов государства и народа
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Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям для защиты интересов государства и народа

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В ближайшие месяцы в Белоруссии будут приняты меры, касающиеся соцсетей и мессенджеров, для защиты интересов государства и народа. Об этом в пятницу, 29 января, в ходе встречи со студентами заявил президент страны Александр Лукашенко.

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«Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа», —передает Белта.

По словам Лукашенко, со временем весь мир придет к введению цензуры в социальных сетях.

«Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: всё управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего», — подчеркнул он.

27 января президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе заявил о том, что по ряду направлений цифровые гиганты уже начали конкурировать с государствами. По его мнению, социальные сети начали ограничивать и узурпировать право человека выбирать, как жить и какую позицию свободно высказывать.

В начале января после беспорядков в Вашингтоне был заблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства его сторонников к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться политик.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

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