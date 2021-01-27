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Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами

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По ряду направлений цифровые гиганты уже начали конкурировать с государствами. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на «давосской неделе».

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По словам российского лидера, цифровые компании в современном обществе играют всё более значимую роль.

«Где грань между успешным глобальным бизнесом и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом? Подменять легитимные демократические институты?» — задался вопросом Путин. По его мнению, цифровые гиганты начали ограничивать и узурпировать право человека выбирать, как жить и какую позицию свободно высказывать.

«Мы все это видели только что в Штатах. И все понимают, о чем я сейчас говорю», — отметил президент России в ходе трансляции на сайте Давосского экономического форума.

В начале января после беспорядков в Вашингтоне был заблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства его сторонников к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться политик.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

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