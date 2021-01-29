Песков ответил на вопрос о назначении уволенного по «делу Голунова» Девяткина

В Кремле не располагают информацией о якобы назначении уволенного по «делу Голунова» генерала полиции Юрия Девяткина на должность руководителя Счетной палаты Брянска, заявил 29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не располагаю такой информацией абсолютно, естественно, это не наша прерогатива, это не относится к номенклатуре президента, не является назначенцем президента», — ответил он на вопрос журналиста.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что, насколько ему известно, Девяткин не был поражен в правах. «Гражданин имеет гражданские права, если нет поражения в правах», — сказал он.

О назначении Юрия Девяткина накануне написало издание «Новости Брянска». О биографии нового председателя не сообщается, но в заметке приведено его фото. На сайте КСП региона к 29 января информации о назначении нет, однако Юрий Девяткин указан как председатель в графике приема граждан и на странице с контактными данными.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, сам он свою вину отрицал.

Через несколько дней после его задержания глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении пятерых полицейских, которые вели дело.

Девяткин, бывший тогда начальником управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД, был уволен. Также были уволены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

Впоследствии один из бывших правоохранителей — Максим Уметбаев — частично признал вину в применении к задержанному силы, а его экс-коллега Денис Коновалов — в том, что подбросил журналисту наркотики. В январе все были арестованы и отправлены в СИЗО, кроме Коновалова — его перевели под домашний арест. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России.