В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению

Российские вузы смогут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, сообщает Минобрнауки 29 января.

«Руководителям, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории субъекта Российской Федерации», — говорится в документе.

Руководителям образовательных организаций необходимо будет обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемиологической ситуации, добавили в министерстве.

В вузах должны принять меры по профилактике распространения коронавируса, включая обеспечение условий для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в образовательное учреждение, места общего пользования, столовые, санузлы, а также термометрию, запрет на допуск лиц с признаками инфекционных заболеваний, контроль за масочным режимом и социальным дистанцированием, проветривание учебных помещений во время перерывов.

Приказ вступает в силу с 7 февраля.

Ранее, 28 января, в Московском государственном университете им. М.В Ломоносова назвали дату возобновления очных занятий для студентов — они начнутся 8 февраля.

В приказе отмечается, что за учебными группами будут закреплены определенные аудитории, выделены дни для очного и дистанционного обучения, а всех преподавателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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