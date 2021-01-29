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Зеленский одобрил новые санкции против физических и юридических лиц РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против России. На этот раз под ограничения попали юридические и физические лица из РФ, говорится в тексте документа, который был опубликован на сайте главы государства в четверг, 28 января.

Отмечается, что решение о подобных персональных ограничительных мерах было принять Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Контролировать данное решение будет секретарь совета.

При этом пока неизвестно, кого именно коснулись новые санкции, которые вступили в силу со дня опубликования. Кроме того, Зеленский поручил проинформировать о введении санкций органы Евросоюза, США и ряда других государств и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных санкций.

Накануне, 27 января, власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские рейсы на полуостров.

В тот же день правительство Украины ввело санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации за полеты в Крым.

17 ноября прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение Киева мелкой пакостью. По его словам, это не окажет никакого влияния на полеты российских авиакомпаний в Крым.

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