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Киев обратился в Интерпол для розыска летавших в Крым самолетов

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Власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Об этом 27 января говорится в сообщении на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, входящей в офис генерального прокурора Украины.

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Прокуратура просит разыскать 109 ранее заочно арестованных самолетов по ходатайству надзорного органа. «С целью исполнения арестов в иностранные государства также направлены запросы о международной правовой помощи», — отметили в ведомстве.

Всего прокуратурой установлено около 500 и наложены аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские рейсы на полуостров. По мнению Киева, они нарушают международные правила полетов и законодательство Украины.

В ноябре 2020 года прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру генпрокуратуры Украины, наложила арест на 44 российских самолета из-за полетов на полуостров.

17 ноября глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение Киева мелкой пакостью. По его словам, это не окажет никакого влияния на полеты российских авиакомпаний в Крым.

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