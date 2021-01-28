В Петербурге перекрыли улицу из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге на пересечении улиц Белы Куна и Бухарестской прорвало трубу с горячей водой. Об этом в четверг, 28 января, телеканал «78» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Горожане жалуются, что не могут попасть в близлежащее метро из-за перекрытия улицы, где произошло ЧП.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» телеканалу подтвердили, что в 17:10 произошла авария на теплотрассе прорыв у дома №6, к. 1 по улице Белы Куна. В свою очередь в администрации Фрунзенского района города также подтвердили, что из-за ЧП действительно перекрыт участок улицы. Речь идет об участке от от Бухарестской до Будапештской.

Кроме того из-за прорыва трубы на вышеуказанной улице было отведено троллейбусное движение, заявили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

По данным источника телеканала, в результате аварии без горячего водоснабжения сталось 68 зданий, среди которых 57 жилых.

В настоящий момент на месте происшествия работают аварийные бригады, которые планируются заверить работы к 13:00 29 января.

3 января на улице Оломоуцкой в Волжском прорвало трубу с кипятком. Было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, под воздействием пара и горячей воды разрушилась дорога и образовалась яма, в которую упали пешеходы, которые в этот момент переходили дорогу.

Четверо мужчин были госпитализированы. Один из пострадавших — 75-летний мужчина, получивший 60% ожогов тела, — умер в больнице. Позднее умер второй пострадавший 65 лет.