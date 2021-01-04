Скончался один из пострадавших при прорыве трубопровода под Волгоградом

Один из четырех мужчин, пострадавших при прорыве трубопровода с кипятком на тепловых сетях в городе Волжском Волгоградской области, скончался. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Один из пациентов скончался. 1945 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, сейчас в реанимации находится один пострадавший, еще двое — в общих палатах.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области сообщали, что среди госпитализированных — сотрудник ведомства, который пострадал при спасении людей на месте происшествия.

Об инциденте стало известно накануне. Авария произошла на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой.

В тот же день губернатор региона Андрей Бочаров дал поручение по устранению и выявлению причин происшествия. В муниципалитете создали штаб, который проводит восстановительные работы.