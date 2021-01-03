Четыре человека пострадали при прорыве трубопровода под Волгоградом

Четыре человека пострадали при прорыве трубопровода с кипятком на тепловых сетях в городе Волжском Волгоградской области. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в комитете здравоохранения региона.

«Число пострадавших из-за прорыва трубопровода с кипятком увеличилось до четырех человек, двое находятся в реанимации больницы № 25, двое — в ожоговом центре. Все получившие ожоги — мужчины 27, 30, 65 и 75 лет», — сообщили в комитете ТАСС.

По данным портала v1.ru, один из пострадавших провалился в образовавшуюся яму с кипятком по пояс.

В июле в центре Москвы из-за прорыва трубопровода горячая вода частично залила проезжую часть на улице Коровий Вал. Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС и Мосводоканала.