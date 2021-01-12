Умер еще один пострадавший при прорыве теплотрассы в Волжском

Скончался еще один пострадавший при прорыве тепломагистрали в городе Волжском Волгоградской области, сообщили 12 января в региональной экстренной службе.

«Сразу после трагедии в Волжском пациента с сильными ожогами тела доставили в реанимацию больницы № 25. Больше недели мужчина находился в стабильно тяжелом состоянии. К сожалению, сегодня он скончался», — передает сообщение новостной портал «Волгоград онлайн».

Трагедия на перекрестке улиц Мира и Оломоуцкой города Волжского произошла днем 3 января. Из-за прорыва 600-миллиметровой трубы на проезжей части образовалась яма с кипятком, в которую упали пешеходы, которые в этот момент переходили дорогу.

Пострадали четверо мужчин от 27 до 75 лет, включая сотрудника 32-й пожарной части Бориса Клюкина, который бросился спасать упавшего в кипяток пожилого прохожего.

На следующий день после происшествия волгоградские медики сообщили о смерти пенсионера, поступившего в больницу с сильнейшими ожогами рук и ног.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

В администрации городского округа сообщили накануне, что последствия аварии устранены. На время проведения ремонтных работ в расположенных рядом микрорайонах были отключены горячее водоснабжение и отопление.

Работники коммунальных служб заменили поврежденный участок трубопровода, уточнили в ведомстве.

Ранее, в ноябре, стало известно о прорыве трубы с кипятком в подмосковном Дзержинском.

В результате происшествия пострадали четыре девочки — с термическими ожогами их доставили в больницу.