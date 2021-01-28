Экс-президента Чехии снова оштрафовали за отказ носить маску

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 10 тыс. крон ($465) за отказ носить маску в условиях распространения коронавируса.

Как сообщает Чешское ТВ 28 января, штраф политику выписали за октябрьское нарушение. Осенью прошлого года он появился на мероприятии в честь годовщины образования республики без противоэпидемиологических средств.

«Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время последующего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее», — говорится в сообщении гигиенической службы Праги.

Это не первый штраф Клаусу. В ноябре 2020 года его также оштрафовали почти на $140 за отказ надеть маску во время митинга.

Сам экс-президент выразил несогласие со штрафами и заявил об ущемлении своих прав.

С 5 октября 2020 года в Чехии действует режим ЧС, в рамках которого введены строгие ограничения. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки. Обязательный масочный режим в стране действует с сентября.

Клаус занимал пост президента Чехии с 2003 по 2013 год.

В декабре сообщалось, что президента Чили оштрафовали на $3,5 тыс. за отсутствие маски на пляже. О нарушении в соответствующие инстанции заявил сам политик.