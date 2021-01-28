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Ученые подтвердили версию лавины как причину гибели группы Дятлова

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Инженеры из Швейцарии смоделировали сход лавины, который мог привести к гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Статья с результатами их исследования опубликована в журнале Communications earth & environment в четверг, 28 января.

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В своей работе они отметили, что изначально гипотеза схода лавины была отвергнута из-за пологого склона горы, где туристы разместили свою палатку, а также отсутствия характерных для схода лавины травм на телах погибших.

Для того чтобы доказать оправданность схода лавины как причины трагедии, ученые смоделировали условия, характерные для той местности, и изучаемую им версию произошедшего в ту ночь на перевале.

Согласно их выводам, причиной катастрофы, вероятно, стал необычный механизм схода снежной плиты, образовавшейся под воздействием ветра прямо над палаткой. На это повлияли, по мнению экспертов, сразу несколько факторов, среди которых неровная топография местности, выкопанный туристами разрез на склоне для палатки и ветер, нагоняющий снег на плиту, теряющую свою стабильность. Снежная плита при сочетании этих факторов обрушилась на палатку, травмировав нескольких туристов, находящихся внутри.

Эксперты также сравнили удар снежной плиты, которая двигалась со скоростью около 2 м/с, с результатами автомобильного краштеста, и пришли к выводу, что в большинстве случаев такое воздействие не приводит к смертельным травмам грудной клетки средней тяжести, а также тяжелым увечьям.

«Такие травмы обычно не наблюдаются у пострадавших от лавин, потому что удары редко происходят о жесткие препятствия. В деле Дятлова пострадавшие оказались зажаты между падающей плитой и полом палатки, который был помещен на утрамбованный снег, укрепленный лыжами», — отметили исследователи.

Группа Дятлова погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. Туристов нашли полураздетыми в нескольких десятках метров от палатки. Обстоятельства их гибели долгое время считались неясными и загадочными.

Среди возможных причин гибели туристов назывались военные испытания и редкая болезнь.

11 июля Генпрокуратура опубликовала итоговый отчет о причинах таинственной гибели туристов. Представитель ведомства Андрей Курьянов отметил, что туристы покинули палатки и ушли на расстояние 50 м в сторону каменной гряды, чтобы спастись от лавины. Однако из-за плохой видимости (не более 16 м) не смогли вернуться в палатку и замерзли, так как температура была ниже 40 градусов мороза.

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