Ученые рассказали о гонке вакцин и новых штаммов коронавируса

Появляющиеся новые мутации коронавируса пока еще перекрываются существующими вакцинами, которые уже применяются, заявила доктор медицинских наук, академик РАН Лейла Намазова-Баранова 28 января в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Если будут появляться мутации, которые потребуют изменения вакцины, вакцина будет изменена и на следующий сезон будет предложена новая версия. Но уже для измененных мутациями новых разновидностей вируса», — сказала ученый.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, замдиректора «Центрального НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что существующие мутации ничтожно малы и по сути не меняют геном коронавируса.

«Геном коронавируса составляет 30 тыс. последовательностей. В настоящий момент самая частая мутация, которая отмечается — всего лишь 12, 18, 24 нарушения последовательности. Это тысячная доля процента», — сказал член-корреспондент РАН.

По его словам, на сегодня уже создана матрица для вакцины от коронавируса, состав которой может меняться.

«Всем достаточен пример гриппозной вакцины. Состав ее меняется, он регламентируется ВОЗ в зависимости от тех превалирующих штаммов, которые превалируют в северном или южном полушарии, когда сезонные заболевания сменяют друг друга», — добавил ученый.

На территории России выборочный надзор за циркуляцией коронавируса осуществляют 111 лабораторий, сказал Горелов. Поэтому появление какой-то необычной эпидемиологической ситуации или вспышки не пройдет мимо, и у мутировавшего коронавируса проведут полное геномное секвенирование.

«Большинство не обратило внимание на то, что у нас в конце прошлого года была сибирская мутация (коронавируса. — Ред.). Мы не придаем этому значение. Потому что по сути мутация геном вируса не меняет, это даже не 1%», — заключил Горелов.

О том, что новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен уже в 33 странах Европы, а южноафриканская разновидность SARS-CoV-2 — в 16, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга в Копенгагене 28 января.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.