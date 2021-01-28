Экономист увидел поддержку рубля в проведении массовой вакцинации

Снижение заболеваемости коронавирусом и отмена карантинных ограничений в мире могут стимулировать спрос на рисковые активы, рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов 28 января. В этом случае рубль может укрепиться до 72–74 в паре с долларом и до 90 в паре с евро, добавил экономист.

«Стоит надеяться, что проведение массовой вакцинации будет идти более быстрыми темпами, что позитивно отразится на всех процессах глобальной экономики, в том числе поддержит рубль», — сказал Артем Тузов.

В то же время, по его словам, существует альтернативный вариант развития мировой экономики. Активная санкционная риторика, принятие конкретных ограничительных мер, усиление глобальной рецессии и снижение нефтяных цен могут привести к тому, что рубль начнет торговаться у отметки 77–78 в паре с долларом и на уровне 93–94 в паре с евро, добавил специалист.

«То, что давление на рубль будет усиливаться в ближайшее время, было прогнозируемо. Инвесторы ожидали большего от заседания ФРС, которое прошло накануне. Американский ЦБ отмечает низкую динамику восстановления глобальной экономики, рост пандемии, сложности с проведением массовой вакцинации. Таким образом, опасения инвесторов были озвучены, что стало негативом для рынков», — подчеркнул экономист.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 28 января преодолел отметку 76 рублей впервые с 1 декабря. Американская валюта в 11:30 мск торговалась по 76,4 рубля. Курс евро в четверг превысил 92 рубля впервые с 5 января, достигнут к 11:30 92,4 рубля.

5 января эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал евро лучшей для сбережений валютой в 2021 году. Специалист связал это с тем, что динамика восстановления экономики Европы сможет поддержать рост курса этой денежной единицы.