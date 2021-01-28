Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Человек пострадал при взрыве в подземном переходе в Челябинске
Мир
Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сразу после его получения
Общество
В Москве началось прощание с помощником премьер-министра Приходько
Экономика
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% в 2020 году
Политика
В Госдуме ответили Столтенбергу на слова об «агрессии» России
Мир
ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине
Общество
Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров
Экономика
«Сбер» инвестирует в развитие goods.ru

Магадан включится в проект по развитию туризма «Прошагай город»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магадан примет участие в российском проекте по развитию туризма «Прошагай город», который был запущен в 2019 году. Он подразумевает организацию маршрутов и нанесение на электронную карту объектов, интересных путешественникам. Проект направлен на создание условий для развития внутреннего туризма и увеличение турпотока в регионы.

Страшно глубоко: туристы не спешат покупать туры заранее
Эксперты надеются на активизацию продаж весной, но полагают, что большинство будет покупать туры за неделю-две до поездки

Онлайн-карты, созданные в рамках проекта, способны быстро и доступно проинформировать граждан о возможностях отдыха в городах. На них нанесут не только исторические места, но и рестораны, отели, знаковые городские мероприятия и различные активности. Проект реализуется Фондом развития моногородов совместно с «ВЭБ.РФ», Российским экспертным советом, «Яндексом» и Google. За время существования проекта его участниками стали более 150 городов.

С инициативой запустить проект на территории Магадана выступил мэр Юрий Гришан. Он считает, что построенные маршруты помогут гостям города заранее спланировать свое путешествие, ознакомиться со всеми достопримечательностями, а жителям взглянуть на свой город по-новому, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на мэрию.

В администрации Магадана считают, что ставку в первую очередь необходимо сделать на развитие промышленных маршрутов и возможностях, которые дарит Охотское море, а также на зимних развлечениях. В частности, планируется организовать экскурсии на участки золотодобывающих предприятий и попробовать себя в роли старателя. Можно включить исторические экскурсии, в том числе по местам территорий времен ГУЛАГа.

Соответствующую работу поручили провести городскому комитету по туризму и спорту во взаимодействии с региональным министерством культуры и туризма. К реализации проекта привлекут волонтеров, городскую общественность, представителей бизнеса и туриндустрии.

Летом 2020 года в Магадане начали проводить велоэкскурсии по окрестностям города «Золотой велосипед». Экскурсантам рассказывали о первопроходцах, которые изучали Колыму. Им также было предложено попробовать себя в роли старателей на специальном мастер-классе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021