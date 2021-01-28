Магадан включится в проект по развитию туризма «Прошагай город»

Магадан примет участие в российском проекте по развитию туризма «Прошагай город», который был запущен в 2019 году. Он подразумевает организацию маршрутов и нанесение на электронную карту объектов, интересных путешественникам. Проект направлен на создание условий для развития внутреннего туризма и увеличение турпотока в регионы.

Онлайн-карты, созданные в рамках проекта, способны быстро и доступно проинформировать граждан о возможностях отдыха в городах. На них нанесут не только исторические места, но и рестораны, отели, знаковые городские мероприятия и различные активности. Проект реализуется Фондом развития моногородов совместно с «ВЭБ.РФ», Российским экспертным советом, «Яндексом» и Google. За время существования проекта его участниками стали более 150 городов.

С инициативой запустить проект на территории Магадана выступил мэр Юрий Гришан. Он считает, что построенные маршруты помогут гостям города заранее спланировать свое путешествие, ознакомиться со всеми достопримечательностями, а жителям взглянуть на свой город по-новому, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на мэрию.

В администрации Магадана считают, что ставку в первую очередь необходимо сделать на развитие промышленных маршрутов и возможностях, которые дарит Охотское море, а также на зимних развлечениях. В частности, планируется организовать экскурсии на участки золотодобывающих предприятий и попробовать себя в роли старателя. Можно включить исторические экскурсии, в том числе по местам территорий времен ГУЛАГа.

Соответствующую работу поручили провести городскому комитету по туризму и спорту во взаимодействии с региональным министерством культуры и туризма. К реализации проекта привлекут волонтеров, городскую общественность, представителей бизнеса и туриндустрии.

Летом 2020 года в Магадане начали проводить велоэкскурсии по окрестностям города «Золотой велосипед». Экскурсантам рассказывали о первопроходцах, которые изучали Колыму. Им также было предложено попробовать себя в роли старателей на специальном мастер-классе.