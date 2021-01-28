Число пострадавших при беспорядках в ливанском Триполи выросло до 226
Число пострадавших во время столкновений между демонстрантами и полицией в ливанском городе Триполи достигло 226 человек. Об этом в четверг, 28 января, сообщает агентство NNA.
По информации ливанского Красного Креста, 35 человек госпитализировали, 67 оказали помощь на месте. В свою очередь, бригады Службы скорой помощи и чрезвычайной помощи сообщили, что 31 человек доставлен в больницы, а 93 получили медицинскую помощь на месте.
Сообщается, что в результате столкновений пострадали около 20 силовиков.
Ранее сообщалось о 82-х пострадавших.
Протесты в Ливане продолжают уже несколько дней. Люди выступают против локдауна, введенного из-за COVID-19. Акции протеста помимо Триполи также проходят в городах Сайда и Тир на юге страны.
Ливан больше года находится в состоянии глубокого экономического кризиса, практически полностью остается парализованной банковская система, продолжается падение национальной валюты относительно доллара.
Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.