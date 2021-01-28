Более 80 человек пострадали в результате протестов в ливанском Триполи

В ходе столкновений между демонстрантами и стражами порядка в Триполи на севере Ливана пострадали 82 человека. Об этом сообщил местный Красный крест в Twitter в среду, 27 января.

Отмечается, 67 пострадавшим помощь оказали на месте протестов, еще 15 человек были госпитализированы. Один из протестующих застрелен, пишет Al Jadeed

В свою очередь в МВД Ливана рассказали, что демонстранты бросили в полицейских боевые гранаты, в результате чего девять правоохранителей получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Столкновения между протестующими и полицией в Триполи в этот день продолжаются уже несколько часов. В центр города стягиваются армейские части и бронетехника.

Демонстранты забросали здание мэрии бутылками с зажигательной смесью, полиция интенсивно использует слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Протесты в Ливане продолжают уже несколько дней. Люди выступают против локдауна, введенного из-за COVID-19. Акции протеста помимо Триполи также проходят в городах Сайда и Тир на юге страны.

Ливан больше года находится в состоянии глубокого экономического кризиса, практически полностью остается парализованной банковская система, продолжается падение национальной валюты относительно доллара.