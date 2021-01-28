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Школьникам в Днепре провели «уроки ненависти» к русскому языку

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Учитель младших классов в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) Виктория Жданова провела для учеников «уроки ненависти» к русскому языку. Об этом сообщает «Страна.ua».

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По информации издания, в социальных сетях появились жалобы родителей, которые рассказали о случившемся. В частности, во время урока педагог говорила второклассникам, что «русский язык - язык врагов», и те, «кто не говорит по-украински — враги».

Отмечается, что Жданова не скрывает своих радикальных взглядов и участвует в маршах националистов.

Издание отмечает, что несмотря на сбор подписей за смену педагога, руководство школы ответило родителям, что «не видит криминала и заменять ее не будет».

Ранее, 16 января, на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

21 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России. Она отметила, что структура, которая будет заниматься контролем за использованием украинского языка, — это «хороший репрессивный орган».

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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