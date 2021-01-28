Росздравнадзор в 2021 году не намерен менять процедуру проведения ЕГЭ

В 2021 году процедура проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не изменится, в связи с введенными еще в 2020 году противоэпидемиологическими санитарными мерами. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

По его словам, для сдачи экзамена по-прежнему потребуется перчатки и дезинфекция. Кроме того, Круглинский добавил, что прежними останутся модели экзамена и заданий. Глава управления пояснил, что они понятны детям и учителям, пишет ТАСС.

Ранее 27 января министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ в 2021 году будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы.

По словам главы ведомства, те выпускники, кто не планирует поступать в вузы, будут сдавать лишь русский и математику в своих школах.

Ранее 15 января Кравцов рассказал, что ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет.

25 декабря 2020 года стало известно, что досрочный период проведения единого государственного экзамена в 2021 году отменяется в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Кроме того, было отменено проведение досрочных экзаменов для выпускников девятых классов.

В конце ноября сообщалось, что Рособрнадзор не планирует отменять для девятиклассников сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2021 году, но предлагает сократить число сдаваемых предметов.

23 ноября Национальный родительский комитет направил письмо в Минпросвещения с предложением отменить в текущем учебном году обязательную сдачу обоих видов экзаменов. Как пояснили «Известиям» в организации, причиной для такого обращения стало частичное дистанционное обучение, действующее в ряде регионов России, которое отличается по качеству от очной формы обучения.