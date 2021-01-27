Жители Земли назвали главную угрозу человечеству

Почти две трети людей во всем мире сочли процесс изменения климата глобальной чрезвычайной ситуацией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, организованного Программой развития ООН (ПРООН) и Оксфордским университетом.

Отмечается, что в восьми из десяти стран с самыми высокими показателями по выбросам углекислого газа большинство граждан поддерживало более активное использование возобновляемых источников энергии.

В России такую точку зрения высказали 51% респондентов. А в девяти из десяти стран, где преобладает городское население, люди чаще высказывались за использование электротранспорта или велосипедов.

Результаты исследования также указали на взаимосвязь между уровнем образования человека и его убеждением в необходимости принятия мер по борьбе с климатическими изменениями. Большинство из тех, кто учился в университете или колледже и в странах с низким уровнем дохода (Бутан – 82%, ДРК – 82%), и в более богатых странах (Франция – 87%, Япония – 82%), видят в изменении климата чрезвычайную ситуацию.

Авторы исследования отмечают, что респонденты младше 18 лет чаще указывали на климатические изменения как на чрезвычайную ситуацию. Но и большинство в других возрастных группах тоже придерживаются аналогичной точки зрения: 65% в группе от 18 до 35 лет, 66% в группе от 36 до 59 лет и 58% в группе старше 60 лет.

В опросе приняли участие 1,2 млн человек младше и старше 18 лет из 50 стран. Погрешность составляет 2 процентных пункта.

14 января NASA в своем ежегодном докладе сообщило, что 2020 год повторил рекорд по температуре на поверхности Земли четырехлетней давности.

В тот же день стало известно, что в прошлом году Мировой океан поглотил 230 зеттаджоулей тепла. Этого хватит, чтобы вскипятить более 20 млрд полуторалитровых чайников. Как полагают климатологи, рекордные показатели говорят об ускорении глобального потепления. При этом уровень Мирового океана стал выше примерно на 0,5 см.

27 января президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн, заявил, что только вместе возможно добиться решения проблем потепления климата, найти оптимальный баланс между экономикой и экологией.