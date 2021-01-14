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NASA отметило повтор температурного рекорда 2016 года в 2020 году

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Минувший год повторил рекорд по температуре на поверхности Земли четырехлетней давности. Об этом в четверг, 14 января, сообщило на своем сайте NASA в ежегодном докладе.

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Документ представлен совместно NASA и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. По данным специалистов, средние температуры Земли в 2020 году почти равны тем, что были зафиксированы в 2016 году.

При этом продолжилась тенденция к глобальному потеплению. Средняя глобальная температура была на 1,02 градуса Цельсия выше, сем усредненные показатели температуры в период с 1951 по 1980 год, отметили специалисты из Института космических исследований Годдарда (GISS) NASA в Нью-Йорке.

«Последние семь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, что свидетельствует о продолжающейся и драматической тенденции к потеплению», — отметил директор GISS Гэвин Шмидт . По его словам, очень важно отмечать долгосрочные тенденции и учитывать их при понимании усиления воздействия человека на изменения климата.

Как стало известно ранее в четверг, в 2020 году Мировой океан поглотил 230 зеттаджоулей тепла. Этого хватит, чтобы вскипятить более 20 млрд полуторалитровых чайников. Как полагают климатологи, рекордные показатели говорят об ускорении глобального потепления.

Уровень Мирового океана стал выше примерно на полсантиметра.

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